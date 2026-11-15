Американская сеть кафе Denny’s решила вернуть памятную табличку, посвящённую основанию технологической корпорации Nvidia, в своё заведение в Сан-Хосе. Об этом сообщает New York Post.

«Мы возвращаем табличку, признающую беседы в Denny’s, которые помогли запустить Nvidia», — заявил представитель ресторанной сети.

Он подчеркнул, что история появления технологического гиганта заслуживает сохранения. При этом объяснять, почему памятный знак ранее демонтировали, в компании не стали.

За одним из столиков этого кафе в 1993 году Дженсен Хуанг и его будущие партнёры Крис Малаховски и Кёртис Прием обсуждали создание Nvidia. В 2023 году в заведении установили памятную табличку, посвящённую историческому месту, где зародилась идея будущей многомиллиардной корпорации.

Однако вскоре после ухода Хуанга с поста генерального директора Nvidia памятный стенд исчез со стены. Журналист, посетивший ресторан в пятницу, обнаружил на его месте только пустой участок с облупившейся краской. Один из работников заведения рассказал, что распоряжение убрать табличку и фотографии поступило от руководства.