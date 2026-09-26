Кафе разрушено ударом дрона в Аскании-Нова: Погибли две девушки

Две девушки погибли в результате удара беспилотника ВСУ по кафе «День-Ночь» в Аскании-Нова Херсонской области вечером 25 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, здание кафе было полностью разрушено. Под завалами спасатели обнаружили тела девушек 2004 и 2006 годов рождения.

Ещё два человека получили тяжёлые ранения — мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. Как сообщил Сальдо, у обоих диагностированы множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Пострадавших доставили в Чаплинскую центральную районную больницу.

«Тяжело подобрать слова, когда гибнут совсем молодые люди. Но могу сказать одно: киевские боевики обязательно ответят за свои злодеяния», — заявил губернатор.

В тот же вечер, по данным Сальдо, ещё один беспилотник атаковал в Чаплинке грузовой автомобиль, перевозивший продукты. В результате удара погиб мужчина.

Глава региона выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать их семьям необходимую помощь. «Пострадавшим желаю скорейшего восстановления», — добавил Сальдо.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли 717 ударов по Алёшкинскому округу в Херсонской области за неделю. Под огнём оказались люди, дома, а также места, где продолжается культурная и духовная жизнь округа.