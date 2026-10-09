Кагановская и Некрасов идут третьими на Мемориале Тена после ритм-танца

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли третье место по итогам ритм-танца на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За выступление дуэт получил 74,28 балла.

Лидируют американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, набравшие 78,64 балла. На второй строчке расположились представители Финляндии Юулия Турккила и Маттиас Верслуйс с результатом 74,33 балла. Таким образом, Кагановскую и Некрасова от промежуточного серебра отделяют всего 0,05 балла.

Ещё один российский дуэт, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, занимает четвёртое место с 73,78 балла. Анна Щербакова и Егор Гончаров идут шестыми, получив за прокат 68,04 балла.

Победители и призёры соревнований в танцах на льду определятся 10 октября, когда фигуристы представят произвольные программы.

Ранее Life.ru сообщал, что Кагановская и Некрасов завоевали серебро международного турнира Kinoshita Group Cup 2026 в Японии. Российский дуэт выиграл произвольный танец, но по сумме двух программ уступил дочери Этери Тутберидзе Диане Дэвис и сыну актёра Бориса Смолкину Глебу Смолкину, представляющим Грузию.