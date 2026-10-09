Российские фигуристы-юниоры завоевали золото и серебро Мемориала Дениса Тена

Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями юниорских соревнований по танцам на льду на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Серебряные медали также достались российскому дуэту — Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову.

По итогам двух программ чемпионы набрали 164,56 балла. Их соотечественники завершили выступление с результатом 153,87. Тройку призёров замкнули представители Азербайджана София Безносикова и Макс Лелё, получившие от судей 146,34 балла.

Четвёртое место заняли выступающие за Армению Кристина Добросердова и Ярослав Нечаев с суммой 137,90. Пятёрку сильнейших замкнули казахстанцы Ева Шелаева и Иван Соловьёв, заработавшие 127,00 балла.

Накануне нынешнего выступления в Казахстане россиянка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу среди юниорок на Мемориале Дениса Тена. За прокат она получила 78,38 балла, а вторую строчку заняла её соотечественница Алёна Принёва. Тройку лучших замкнула Хевон Джу из Южной Кореи с результатом 69,65 балла. Четвёртой стала ещё одна россиянка Алиса Заикина — 69,33.