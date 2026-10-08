Стрельцова выиграла короткую программу юниорок на Мемориале Дениса Тена

Российская фигуристка Виктория Стрельцова стала лидером после короткой программы среди юниорок на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За свой прокат спортсменка получила 78,38 балла, опередив всех соперниц. Второе место также заняла представительница России Алёна Принёва.

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Стрельцова выступила под 18-м стартовым номером и чисто исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа, двойной аксель и тройной лутц. За технические элементы судьи поставили ей 46,57 балла, ещё 31,81 она получила за компоненты программы.

Принёва, открывавшая выступления юниорок, набрала 73,82 балла. Тройку лучших замкнула представительница Южной Кореи Хевон Джу с результатом 69,65 балла. Ещё одна россиянка Алиса Заикина расположилась на четвёртой строчке, получив 69,33 балла.

Все три российские фигуристки выступают на международном турнире в нейтральном статусе. Окончательные места определятся 9 октября после произвольной программы, которая начнётся в 09:00 по московскому времени.

Мемориал Дениса Тена проходит с 7 по 10 октября на арене Halyk Arena в Казахстане. На соревнования приехали не только юниоры, но и ведущие российские фигуристы, включая Александру Игнатову (Трусову), Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.

Ранее Life.ru сообщал, что Виктория Стрельцова вошла в число запасных российских фигуристок на этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. Тогда основное место в заявке получила София Дзепка, заменившая Елену Костылёву. В начале сентября Дзепка выиграла соревнования в Таиланде, набрав по сумме двух программ 205,73 балла. Эта победа стала для неё второй на международных юниорских этапах в сезоне-2026/27.