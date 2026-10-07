Трусова выступит 14-й в короткой программе Мемориала Дениса Тена в Казахстане

Александра Игнатова (Трусова) выступит под 14-м номером в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Такой результат принесла серебряному призёру Олимпийских игр жеребьёвка, передаёт «Матч ТВ».

Рядом в стартовом протоколе оказалась Софья Самоделкина, ранее представлявшая Россию, а теперь выступающая за Казахстан. Она получила 13-й номер и выйдет непосредственно перед Трусовой. Мария Захарова начнёт прокат четвёртой, а Дина Хуснутдинова получила 16-ю позицию.

К короткие программы представят в четверг, 8 октября. В тот же день на лёд выйдут мужчины.

Мемориал Дениса Тена проходит в Алма-Ате с 7 по 10 октября. Российские фигуристы участвуют в международном турнире в нейтральном статусе. Турнир назван в честь казахстанского фигуриста, убитого в 2018 году. Он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Накануне российские фигуристы вылетели в Алма-Ату с задержкой примерно на полтора часа. Вместе с Трусовой в Казахстан отправились Захарова, Хуснутдинова, несколько танцевальных дуэтов и юниоры. Для Александры этот старт имеет особое значение после возвращения на международный лёд. Ранее она призналась, что нервничает из-за новых критериев отбора в резерв Гран-при ISU, поскольку для попадания туда ей необходимо показать высокий результат. В сентябре фигуристка уже выступила на Kinoshita Group Cup в Токио, где завоевала серебро.