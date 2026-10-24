Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец на Гран-при России в Петербурге

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли первое место по итогам ритм-танца на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. За своё выступление дуэт получил 81,48 балла.

Сразу за лидерами следуют Елизавета Шичина и Павел Дрозд, набравшие 76,50 балла. Таким образом, преимущество Кагановской и Некрасова перед второй парой составило 4,98 балла.

Третью строчку промежуточного протокола заняли Василиса Григорьева и Евгений Артющенко с результатом 72,38 балла. На четвёртом месте расположились Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, получившие 71,79 балла.

Соревнования проходят в рамках второго этапа Гран-при России сезона 2026/2027 под названием «Невский лёд». Окончательные результаты в танцах на льду определятся 25 октября после произвольной программы. Её начало запланировано на 18:45 по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кагановская и Некрасов заняли третье место по итогам ритм-танца на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Тогда российский дуэт набрал 74,28 балла, уступив американской паре Кэролайн Грин и Майклу Парсонсу и фигуристам из Финляндии Юулии Турккиле и Маттиасу Верслуйсу.