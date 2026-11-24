Компании российского стримера Славы Бустера (Вячеслава Леонтьева) по итогам 2025 года получили совокупную выручку в размере 356 млн рублей. Их чистая прибыль составила около 131 млн рублей. Такие данные приводит сервис Rusprofile по запросу Life.ru.

Самым крупным по выручке бизнесом блогера стало ООО «Лунаси», связанное с брендом игровых аксессуаров Lunacy. За год выручка компании выросла в 2,7 раза — с 87,8 млн до 239,2 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась более чем втрое и достигла 67,3 млн рублей.

Ещё более впечатляющую динамику показало ООО «Ппенгеймер», связанное с сетью компьютерных клубов RAVE by BUSTER. Его выручка выросла почти в 33 раза — с 2,6 млн до 85 млн рублей, а чистая прибыль — в 72 раза, с 619 тысяч до 44,6 млн рублей.

ООО «УК Рейв» получило почти 25 млн рублей выручки и 16,6 млн рублей чистой прибыли. Ещё 7,1 млн рублей выручки принесло ООО «Рейв Варшавка».

Всего Бустер является совладельцем шести компаний. Помимо компьютерных клубов и игровых аксессуаров, его бизнес-интересы охватывают производство безалкогольных напитков и разработку программного обеспечения. В сентябре 2026 года блогер стал соучредителем и генеральным директором новой компании «Шагами». У стримера также есть действующее ИП в рекламной сфере.

Слава Бустер — российский стример, видеоблогер и предприниматель. В 2021 году он стал одним из победителей рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».

Напомним, в мае 2025 года Life.ru рассказывал о налоговой задолженности Славы Бустера. Тогда, по данным SHOT, она превышала 4,5 млн рублей. При этом блогер активно пополнял коллекцию дорогостоящих автомобилей и приобрёл квартиру в Москве.