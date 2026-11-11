Популярный стример Андрей Бурим, известный как Меллстрой (Mellstroy), впервые за полтора месяца объяснил своё исчезновение из публичного пространства. Блогер признался, что всё это время отдыхал и наслаждался жизнью, а также опроверг распространившиеся слухи о серьёзных проблемах со здоровьем.

«Забухал, пропал», — так стример охарактеризовал своё продолжительное отсутствие.

Во время трансляции 11 ноября Бурим заверил подписчиков, что не переносил ни инфаркта, ни инсульта. По его словам, сообщения о тяжёлых заболеваниях, появившиеся в Сети, не соответствуют действительности