Меллстрой объяснил своё исчезновение и опроверг слухи об инфаркте
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy
Популярный стример Андрей Бурим, известный как Меллстрой (Mellstroy), впервые за полтора месяца объяснил своё исчезновение из публичного пространства. Блогер признался, что всё это время отдыхал и наслаждался жизнью, а также опроверг распространившиеся слухи о серьёзных проблемах со здоровьем.
«Забухал, пропал», — так стример охарактеризовал своё продолжительное отсутствие.
Во время трансляции 11 ноября Бурим заверил подписчиков, что не переносил ни инфаркта, ни инсульта. По его словам, сообщения о тяжёлых заболеваниях, появившиеся в Сети, не соответствуют действительности
Ранее Life.ru сообщал, что Меллстроя повторно заблокировали на Twitch спустя месяц после восстановления аккаунта. В сентябре 2026 года стример вновь лишился доступа к площадке из-за нарушения правил сообщества. До этого его канал находился под ограничениями около семи лет. Доступ к трансляциям восстановили в августе, однако уже через месяц последовала новая блокировка.