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Опубликовано 8 сентября, 13:27

Месяц свободы — и снова бан: Меллстроя в очередной раз заблокировали на Twitch

Стримера Меллстроя снова заблокировали на Twitch

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy

Стримера Меллстроя (настоящее имя — Андрей Бурим) вновь заблокировали на платформе Twitch за нарушение правил сообщества. Это произошло спустя ровно месяц после того, как ему вернули доступ к аккаунту.

До этого канал стримера находился в блокировке около семи лет. В августе 2026 года Twitch снял ограничения с его страницы, однако теперь аккаунт вновь оказался под баном.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане объявили награду за помощь в поимке стримера Mellstroy. Бурим заочно арестован в стране за организацию масштабной рекламной кампании онлайн-казино, названного его именем.

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Дарья Денисова
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