Месяц свободы — и снова бан: Меллстроя в очередной раз заблокировали на Twitch

Стримера Меллстроя (настоящее имя — Андрей Бурим) вновь заблокировали на платформе Twitch за нарушение правил сообщества. Это произошло спустя ровно месяц после того, как ему вернули доступ к аккаунту.

До этого канал стримера находился в блокировке около семи лет. В августе 2026 года Twitch снял ограничения с его страницы, однако теперь аккаунт вновь оказался под баном.

Ранее сообщалось, что в Казахстане объявили награду за помощь в поимке стримера Mellstroy. Бурим заочно арестован в стране за организацию масштабной рекламной кампании онлайн-казино, названного его именем.