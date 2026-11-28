В Ангарске 16-летнюю девушку заподозрили в использовании зашифрованной переписки для продажи марихуаны. Предполагаемые покупатели наркотиков под видом обычных разговоров интересовались её самочувствием, настроением и семейными делами.

По версии следствия, за повседневными фразами скрывались сообщения о наличии запрещённых веществ. В переписке девушка обсуждала со знакомыми своё настроение и отношения с мужем. Правоохранители пришли к выводу, что такие разговоры служили прикрытием для наркосделок.

В ходе расследования эксперты обнаружили на руках несовершеннолетней следы каннабиноидов. Девушка призналась, что употребляла марихуану, а знакомые обращались к ней с просьбами достать наркотик. Однако впоследствии она отказалась от своих показаний.

Суд первой инстанции вынес оправдательный приговор, с которым не согласилась прокуратура, сообщает Baza. Надзорное ведомство обжаловало решение, после чего уголовное дело направили на новое рассмотрение.