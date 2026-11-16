Американского баскетболиста Дамонте Хири Грина задержали в аэропорту Лагоса по подозрению в контрабанде почти 34 килограммов марихуаны. 28-летний спортсмен прибыл в Нигерию из Таиланда через Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальное агентство Нигерии по борьбе с наркотиками (NDLEA).

По данным ведомства, подозрения у сотрудников аэропорта вызвало поведение баскетболиста. После прилёта 11 ноября он оставил два зарегистрированных чемодана и попытался покинуть терминал только с ручной кладью. Спортсмена задержали на парковке.

При досмотре брошенного багажа правоохранители обнаружили 32 свёртка с каннабисом общим весом 33,95 килограмма. В чемоданах также находилось устройство для отслеживания местоположения.

Сам Грин объяснил следователям, что приехал в Нигерию ради профессионального развития. По его словам, поездка должна была помочь наладить полезные знакомства и расширить возможности для продолжения баскетбольной карьеры.

Однако нигерийские следователи утверждают, что изучение телефона спортсмена выявило сведения, указывающие на его возможную осведомлённость о перевозке наркотиков. Грин родился в американском штате Джорджия, выступал за университетские и полупрофессиональные команды США, а затем продолжил карьеру в Таиланде. Его имя также значится в составе клуба Pattani Raptors.

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