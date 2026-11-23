В Алтайском крае ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Силовики изъяли более 167 килограммов запрещённых веществ, а перед судом теперь предстанут трое жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и Следственном комитете.

Подпольный цех по выпуску наркотиков. Фото © Max / СК Алтайского края

По версии следствия, незаконное производство организовали в конце 2023 года в селе Крутиха. Неизвестные кураторы нашли через мессенджер жителя Новосибирска и предложили ему заняться изготовлением наркотиков в оборудованном помещении.

Мужчина изучил технологию производства и приступил к работе, используя предоставленные химикаты и лабораторное оборудование. Позднее к нему присоединились двое знакомых. С начала 2024-го по ноябрь 2025 года группа, как считают следователи, изготовила не менее 160 килограммов синтетических наркотиков.

За производство запрещённых веществ обвиняемые получали от 1,5 до 5,5 миллиона рублей. Готовые партии они перевозили в Новосибирскую область, где прятали в тайниках-закладках для дальнейшего распространения.

Подпольный цех обнаружили сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Помимо наркотиков, правоохранители изъяли оборудование, использовавшееся для их изготовления.

Фигурантами дела стали 34-летний новосибирец и двое его 25-летних знакомых. Их обвиняют в незаконном производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере и покушении на сбыт. На имущество обвиняемых стоимостью более трёх миллионов рублей наложен арест. Следствие завершено, материалы переданы в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу.

Ранее Life.ru рассказал, что в Новосибирске 42-летнюю женщину приговорили к десяти годам колонии за то, что она приучила девятилетнего сына к наркотикам. Мать регулярно употребляла запрещённые вещества на глазах у ребёнка и даже брала его с собой на поиски закладок. В результате мальчик сам начал употреблять наркотики.