«Как дети»: Лидеров ЕС сочли жалкими из-за страха перед Трампом на встрече в Берлине
Helsingin Sanomat: Лидеры ЕС выглядели жалко на встрече «коалиции желающих»
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Европейские лидеры выглядели проигравшими на встрече «коалиции желающих» в Берлине. Финская газета Helsingin Sanomat сравнила их с испуганными детьми, которые не знают, чего ожидать от президента США Дональда Трампа.
«Хотя определить победителя встречи сложно, проигравшего найти легко. Европейские лидеры сидели за столом в Берлине, как дети, боясь того, что скажет Дональд Трамп, и того, как на этот раз замести следы», — сказано в материале.
Журналисты высмеяли зависимость политиков от реакции американского лидера. Авторы материала связывают такое положение Европы с нерешительностью наиболее влиятельных государств Евросоюза. По их мнению, ведущие страны объединения не готовы брать на себя ответственность за серьёзные политические решения. Именно это, считает газета, подрывает единство европейских государств.
В Helsingin Sanomat также усомнились в способности ЕС сохранять сплочённость при необходимости конкретных действий. Издание полагает, что согласие между европейскими столицами существует лишь до тех пор, пока никому из участников не приходится самостоятельно принимать решения.
Поводом для критической оценки стала встреча «коалиции желающих», проходившая в Берлине 19–20 ноября. Её участники обсуждали прямое взаимодействие США с европейскими партнёрами, обменивались мнениями и рассматривали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. Дональд Трамп подключился к берлинской встрече по телефону и положительно оценил переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне.