Европейские лидеры выглядели проигравшими на встрече «коалиции желающих» в Берлине. Финская газета Helsingin Sanomat сравнила их с испуганными детьми, которые не знают, чего ожидать от президента США Дональда Трампа.

«Хотя определить победителя встречи сложно, проигравшего найти легко. Европейские лидеры сидели за столом в Берлине, как дети, боясь того, что скажет Дональд Трамп, и того, как на этот раз замести следы», — сказано в материале.

Журналисты высмеяли зависимость политиков от реакции американского лидера. Авторы материала связывают такое положение Европы с нерешительностью наиболее влиятельных государств Евросоюза. По их мнению, ведущие страны объединения не готовы брать на себя ответственность за серьёзные политические решения. Именно это, считает газета, подрывает единство европейских государств.

В Helsingin Sanomat также усомнились в способности ЕС сохранять сплочённость при необходимости конкретных действий. Издание полагает, что согласие между европейскими столицами существует лишь до тех пор, пока никому из участников не приходится самостоятельно принимать решения.