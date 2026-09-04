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Опубликовано 4 сентября, 09:22

«Как и все»: Решетников признался, что и сам ощущает инфляцию

Глава МЭР Решетников признался, что ощущает инфляцию лично

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр экономического развития РФ Максим Решетников признался, что лично ощущает рост цен на себе. Вопрос об инфляции главе ведомства задал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников признался, что ощущает инфляцию. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

На вопрос журналиста о том, ощущает ли он инфляцию лично, Решетников с грустью ответил: «Ощущаю, как и все».

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что угрозу резкого ускорения инфляции удалось предотвратить благодаря мерам Центрального банка и правительства. Глава государства отметил, что в годовом выражении инфляция снизилась до 6,3%.

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