Как именно погиб рэпер Миша Маваши и почему врачи не помогли: появились подробности

Стали известны подробности трагической гибели российского исполнителя Миши Маваши. Как пишет Baza, смерть наступила в больнице вследствие сильнейшего отёка мозга и критической кровопотери.

Пострадавшего в экстренном порядке привезли в реанимационное отделение. Медицинский персонал немедленно перевёл пациента на аппарат искусственной вентиляции легких.

Появилась информация о характере повреждений: огнестрельный снаряд попал в верхнюю левую часть черепа. Нанесённый урон оказался критическим, поэтому спасти раненого докторам не удалось.

Вскрылись и обстоятельства случившегося инцидента. По предварительным сведениям, артист занимался чисткой личного арсенала, когда оружие внезапно самопроизвольно сработало.

Специалисты продолжают детальную проверку инцидента. Правоохранителям предстоит окончательно восстановить картину последних минут жизни погибшего.

Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года в Кустанае Казахской ССР. Широкую известность получил в начале 2010-х годов благодаря рэп-композициям о спорте, здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек и патриотизме. Музыкальную карьеру начал в 2009 году, выпустив дебютный альбом «Только правда». Позднее исполнитель отошёл от рэпа и создал альтернативную рок-группу «МАВАШИ group», в которой выступал вокалистом.

В 2022 году музыкант основал общественное движение «Северный человек», выступающее за сохранение традиционных ценностей, развитие русской культуры и поддержку спорта. В последние годы Маваши проживал в Воронеже, продолжал заниматься творчеством и общественной деятельностью.

О смерти 41-летнего исполнителя стало известно 25 октября 2026 года. Представитель музыканта сообщил в его Telegram-канале, что Маваши скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая.