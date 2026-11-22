Бизнесмен Роман Товстик обвинил бывшую супругу Елену в применении силы к их детям во время семейной встречи. После публикации видео конфликта предприниматель показал кадры с другого ракурса и фотографии ссадин у дочери Алисы. По его утверждению, женщина ударила другую дочь, Анну, и набросилась на него самого.

Роман Товстик обвинил бывшую жену в применении силы к детям. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik

«Очередная провокация от Елены Товстик. Есть ощущение, что это не закончится уже никогда и Елена не остановится в своем безумии», — написал бизнесмен в соцсетях.

По словам Романа, он привёз Анну и Алису к матери, чтобы девочки смогли пообщаться с младшими братом и сестрой — Артуром и Агатой. Однако встреча обернулась скандалом. На опубликованном им видео Елена пытается остановить Алису, которая направляется к отцу.

«Лена орала на своих же детях. Ударила Анечку (как вообще можно бить собственную дочь?). Кинулась на меня. Била руками и пинала ногами», — заявил Товстик.

Предприниматель также опубликовал фотографии, на которых, по его словам, видны ссадины у Алисы. Он утверждает, что девочка покинула встречу в слезах и после произошедшего не хочет видеть мать. При этом обстоятельства появления повреждений независимо не подтверждены.