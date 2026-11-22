«Как можно бить дочь?»: Товстик показал новые кадры скандала с бывшей женой
Роман Товстик обвинил бывшую жену в применении силы к детям
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenatovstik, roman_tovstik
Бизнесмен Роман Товстик обвинил бывшую супругу Елену в применении силы к их детям во время семейной встречи. После публикации видео конфликта предприниматель показал кадры с другого ракурса и фотографии ссадин у дочери Алисы. По его утверждению, женщина ударила другую дочь, Анну, и набросилась на него самого.
Роман Товстик обвинил бывшую жену в применении силы к детям. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik
«Очередная провокация от Елены Товстик. Есть ощущение, что это не закончится уже никогда и Елена не остановится в своем безумии», — написал бизнесмен в соцсетях.
По словам Романа, он привёз Анну и Алису к матери, чтобы девочки смогли пообщаться с младшими братом и сестрой — Артуром и Агатой. Однако встреча обернулась скандалом. На опубликованном им видео Елена пытается остановить Алису, которая направляется к отцу.
«Лена орала на своих же детях. Ударила Анечку (как вообще можно бить собственную дочь?). Кинулась на меня. Била руками и пинала ногами», — заявил Товстик.
Предприниматель также опубликовал фотографии, на которых, по его словам, видны ссадины у Алисы. Он утверждает, что девочка покинула встречу в слезах и после произошедшего не хочет видеть мать. При этом обстоятельства появления повреждений независимо не подтверждены.
Ранее Life.ru сообщал, что Елена Товстик опубликовала видео конфликта с бывшим мужем, во время которого он, по её версии, едва не столкнул их дочь Алису с лестницы. Женщина утверждала, что не видела девочку около месяца и рассчитывала на спокойную встречу, однако всё закончилось скандалом. На опубликованных кадрах дети плачут и зовут мать, а бывшие супруги конфликтуют из-за попытки Елены обнять дочь.