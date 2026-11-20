Бизнесмен Роман Товстик обвинил бывшую жену Елену в создании женского чата, участницы которого якобы травят их 16-летнюю дочь Анну. Предприниматель выступил с ответным видеообращением после того, как экс-супруга публично заявила об угрозе потерять пятерых несовершеннолетних детей и обвинила его в выводе семейных активов за границу. Подробности конфликта приводит kp.ru.

В своём обращении Елена заявила, что бывший муж пытается лишить её возможности воспитывать детей. По словам спортсменки, Роман заставил её подписать невыгодные документы, спрятал деньги за рубежом и теперь добивается передачи ему всех наследников. Женщина опасается, что предприниматель, имеющий связи с другими странами, сможет вывезти детей из России.

«Как только дети окажутся у него, я больше никогда не увижу своих детей», — сказала Товстик.

Она также поставила под сомнение результаты судебной экспертизы, утверждая, что в заключение попали слова, которых она не произносила. В частности, Елена отрицает, что соглашалась отказаться от детей в обмен на половину активов бывшего супруга.

Роман в ответ отверг обвинения в сокрытии имущества. По его словам, у самой Елены есть пентхаус на Кипре, квартира в Турции и недвижимость в России. Бизнесмен также утверждает, что бывшая жена не вкладывала личные средства в развитие его компании. Среди причин развода он упомянул историю с передачей денег спортсмену Владимиру Турбаевскому на покупку недвижимости. Как утверждает предприниматель, впоследствии Елена пыталась вернуть эти средства через суд.

Отдельно Товстик прокомментировал ситуацию с детьми. По его словам, Анна, Артём и Алиса самостоятельно решили жить с отцом, тогда как младшие Агата и Артур по-прежнему находятся с матерью. Бизнесмен отрицает, что настраивал наследников против Елены, и утверждает, что она может с ними общаться.

Самым эмоциональным эпизодом видео стали обвинения в травле старшей дочери. Роман напомнил, что Елена ранее публично показала резкое письмо Анны, в котором девочка обвиняла мать в предательстве. По словам бизнесмена, сейчас подросток работает с психологом, а созданный бывшей супругой женский чат лишь усугубляет ситуацию.

«Вместо этого ты создала женский чат, где начинают травить нашу дочь», — заявил Роман.

Он также пригрозил принять меры в отношении участниц переписки, если травля продолжится.

Ранее Life.ru рассказывал о решении Пресненского районного суда Москвы, который 30 октября определил место жительства пятерых несовершеннолетних детей Товстиков с отцом. Спор продолжался больше года, а старший сын пары, 19-летний Андрей, в разбирательстве уже не участвовал. При этом решение суда касается места проживания детей и не лишает Елену родительских прав.

После оглашения решения Елена назвала его «зверством» и заявила, что намерена продолжить борьбу за детей. Роман же публично пообещал не препятствовать общению бывшей супруги с наследниками. В первоначальном обращении он даже допускал проживание младших детей с матерью при условии свободных встреч с отцом, однако позднее изменил публикацию и предупредил, что при необходимости будет добиваться исполнения судебного решения.