Если зуб сломался из-за постороннего предмета в еде, пострадавший может потребовать компенсацию расходов на лечение и морального вреда. Для этого важно сразу зафиксировать происшествие и не выбрасывать ни продукт, ни найденный в нём предмет, рассказала «Москве 24» адвокат Мария Ярмуш.

По её словам, первым делом нужно сделать фото и видео, на которых будут видны сам продукт, упаковка и инородный предмет. Если рядом были другие люди, стоит записать их контакты — позже они смогут подтвердить обстоятельства случившегося.

Сам продукт, упаковку и предмет, о который был повреждён зуб, нужно аккуратно сохранить. Также желательно оставить чек или иные доказательства покупки. Даже если чека нет, это не закрывает путь к защите прав потребителя, но подтверждать факт покупки придётся другими способами.

Следующий шаг — зафиксировать вред здоровью. Пострадавшему нужно как можно быстрее обратиться к стоматологу, получить справку о травме и документы с оценкой стоимости лечения или восстановления зуба.

После этого юрист советует направить письменную претензию продавцу или производителю, приложив все собранные доказательства. Одновременно или после этого можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. В претензии следует указать требование компенсировать расходы на лечение и моральный вред.

Если магазин или производитель не ответят либо откажутся платить добровольно, спор можно перенести в суд. Ярмуш считает, что в подобных случаях бизнесу нередко проще урегулировать вопрос без разбирательства, чем доводить дело до судебного решения.

Поводом для разъяснений послужил резонансный случай в Ростовской области, где ребёнок чуть не повредил челюсть из-за железного болта в колбасе. Юристы подчёркивают: при подобном происшествии гражданин может полностью возместить траты на стоматологическую помощь и стресс.

Ранее Life.ru рассказывал, что деньги за товар можно вернуть даже без чека. Адвокат Дмитрий Емельянов объяснял, что отсутствие кассового документа не лишает покупателя права ссылаться на другие доказательства, включая банковскую выписку и свидетельские показания.