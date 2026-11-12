Европейские политики продолжают конфликтовать между собой из-за контактов с Россией, одновременно заявляя о стремлении к миру на Украине и поддерживая планы военного присутствия в стране. На противоречия в позиции европейских государств указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

«Ну, как минимум, действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Вот сегодня как раз об этих противоречиях в позиции европейцев говорил президент Путин более чем красноречиво», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, страны Европы до сих пор не смогли договориться о том, кто должен представлять их интересы в переговорном процессе. При этом самостоятельные попытки отдельных политиков наладить контакты с Москвой вызывают настолько резкое недовольство коллег, что инициаторы подобных разговоров фактически подвергаются изоляции.

«Европейцы до сих пор, значит, ну, иногда, наверное, как пауки в банке: грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди просто... Их чуть ли не остракизму подвергают», — отметил Песков.

Особое внимание пресс-секретарь президента обратил на заявления европейских государств о готовности разместить военный контингент на Украине, прозвучавшие на фоне переговоров в Абу-Даби. По его мнению, подобные инициативы идут вразрез с публичными заявлениями о стремлении завершить конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал отказ европейских государств обсуждать предложенную американским лидером Дональдом Трампом новую систему безопасности до завершения конфликта на Украине. Во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российский лидер напомнил об инициативе Вашингтона выработать общие механизмы обеспечения безопасности на континенте. Однако, по словам Путина, европейские правительства настаивают на предварительном заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом. Одновременно ряд стран рассматривает возможность размещения своих военных на украинской территории после прекращения боевых действий. Президент РФ считает, что реализация таких планов будет означать продолжение конфликта.