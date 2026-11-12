Президент России Владимир Путин раскритиковал позицию европейских стран, которые отказываются обсуждать предложенную американским лидером Дональдом Трампом новую систему безопасности до завершения конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями США.

По словам Путина, Вашингтон предлагает выработать общие механизмы обеспечения безопасности на европейском континенте, однако европейские правительства настаивают на предварительном заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«Президент Трамп предлагает: «Давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом». И что мы слышим от европейцев? Они говорят: «Нет, только после мира на Украине», — сказал российский лидер.

При этом Путин обратил внимание на намерение ряда европейских государств разместить военные контингенты на украинской территории после завершения конфликта. По его мнению, подобные действия фактически будут означать продолжение боевых действий, а не установление прочного мира.

12 ноября стало известно о предложении Вашингтона разработать новое соглашение по европейской безопасности с участием России. С соответствующей инициативой американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили во время консультаций с российской и украинской делегациями в Абу-Даби. США предложили Москве подготовить документ, который наряду с российскими требованиями содержал бы взаимные меры по снижению напряжённости. Американская администрация допускает обсуждение ограничений на расширение НАТО и военное присутствие альянса в Восточной Европе.