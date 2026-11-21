Музыку для работы стоит подбирать под конкретные задачи, рассказала нейропсихолог Наталья Наумова. По её словам, если нужно написать текст, лучше выбрать спокойную мелодию без резких смен настроения. Если же предстоит много двигаться, подойдёт ритмичная музыка.

На внимание влияют как темп мелодии, так и эмоции, которые она вызывает. Сложные сочетания звуков могут отвлекать от задачи, а неприятные ассоциации — мешать сосредоточиться. Классика подходит многим, но если с детства навевает грустные воспоминания, для работы лучше выбрать что-то другое, отметила собеседница «Абзаца».