Как по нотам: Под какую музыку работа спорится, а под какую всё валится из рук
Психолог Наумова: При монотонной работе спокойная музыка повысит продуктивность
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Музыку для работы стоит подбирать под конкретные задачи, рассказала нейропсихолог Наталья Наумова. По её словам, если нужно написать текст, лучше выбрать спокойную мелодию без резких смен настроения. Если же предстоит много двигаться, подойдёт ритмичная музыка.
На внимание влияют как темп мелодии, так и эмоции, которые она вызывает. Сложные сочетания звуков могут отвлекать от задачи, а неприятные ассоциации — мешать сосредоточиться. Классика подходит многим, но если с детства навевает грустные воспоминания, для работы лучше выбрать что-то другое, отметила собеседница «Абзаца».
Ранее россиянам подсказали 5 техник для восстановления сил на работе. В частности, после полутора часов работы с текстом полезно на три–пять минут отойти от экрана, посмотреть в окно или пройтись.