Как поступить в МГУ без лишних затрат: Садовничий дал советы
Ректор МГУ Садовничий рассказал, как подготовиться к поступлению в университет
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Будущим абитуриентам Московского государственного университета имени Ломоносова стоит посещать университетские субботы и решать задания вступительных экзаменов прошлых лет. Такие рекомендации дал ректор МГУ Виктор Садовничий во время дня открытых дверей.
Особое внимание ректор посоветовал уделить подготовке к дополнительным вступительным испытаниям (ДВИ). Варианты заданий за предыдущие годы доступны бесплатно на сайте Центральной приёмной комиссии МГУ.
Садовничий также рекомендовал будущим студентам изучать сайты интересующих их факультетов, знакомиться с требованиями образовательных программ и прислушиваться к рекомендациям деканов и профессоров.
Ранее Life.ru сообщал об одобрении Советом Федерации новых правил поступления в вузы для олимпиадников. Согласно поправкам, право на зачисление без экзаменов по результатам перечневых олимпиад сохранят только победители. Изменения не затронут победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
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