Будущим абитуриентам Московского государственного университета имени Ломоносова стоит посещать университетские субботы и решать задания вступительных экзаменов прошлых лет. Такие рекомендации дал ректор МГУ Виктор Садовничий во время дня открытых дверей.

Особое внимание ректор посоветовал уделить подготовке к дополнительным вступительным испытаниям (ДВИ). Варианты заданий за предыдущие годы доступны бесплатно на сайте Центральной приёмной комиссии МГУ.

Садовничий также рекомендовал будущим студентам изучать сайты интересующих их факультетов, знакомиться с требованиями образовательных программ и прислушиваться к рекомендациям деканов и профессоров.

Ранее Life.ru сообщал об одобрении Советом Федерации новых правил поступления в вузы для олимпиадников. Согласно поправкам, право на зачисление без экзаменов по результатам перечневых олимпиад сохранят только победители. Изменения не затронут победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.