МГУ вошёл в топ-20 лучших университетов мира, заняв 17-е место

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошёл в двадцатку лучших вузов мира по версии международного рейтинга «Три миссии университета». Российский вуз сохранил за собой 17-е место, став единственным представителем страны в топ-20. Об этом сообщает пресс-служба рейтингового агентства RAEX.

Первое место в рейтинге вновь занял Гарвардский университет. Американский вуз удерживал лидерство с момента появления рейтинга в 2017 году, однако в 2024 и 2025 годах уступал Массачусетскому технологическому институту (MIT). Теперь Гарвард вернулся на вершину, оттеснив MIT на вторую строчку.

Третье и четвёртое места достались британским Оксфорду и Кембриджу. Пятёрку лидеров замкнул Стэнфордский университет. Всего в первую двадцатку вошли 11 американских, пять британских, два швейцарских, один японский и один российский университет.

Помимо МГУ, в сотне лучших оказались ещё два российских вуза. Санкт-Петербургский государственный университет занял 48-е место, а Московский физико-технический институт расположился на 63-й строчке.

Во второй сотне рейтинга оказались Высшая школа экономики, занявшая 143-е место, и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, расположившийся на 184-й позиции.

Среди российских участников первой трёхсотки улучшить результаты удалось Новосибирскому государственному университету и МГТУ имени Баумана. НГУ поднялся с 238-го на 233-е место, а Бауманка переместилась с 290-й на 287-ю строчку.

Всего в глобальный рейтинг вошли две тысячи университетов. Больше всего учебных заведений представили США — 261 вуз. На втором месте оказался Китай с 258 университетами, на третьем — Россия со 151 вузом. При этом российское представительство сократилось на пять учебных заведений по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг «Три миссии университета» оценивает вузы не только по качеству образования и научным достижениям, но и по их взаимодействию с обществом. При составлении списка используются объективные показатели, включая официальную статистику и данные международных информационных провайдеров.

Ранее Life.ru сообщал, что МГУ вновь признали лучшим университетом России в национальном рейтинге RAEX-100. В опубликованном 16 июня 2026 года исследовании второе место занял МГТУ имени Баумана, третье — Московский физико-технический институт. Таким образом, МГУ возглавил национальный список и сохранил позиции среди ведущих университетов мира.