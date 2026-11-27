Совет Федерации одобрил закон об изменении правил поступления в вузы для победителей и призёров школьных олимпиад. Поправки в статью 71 закона «Об образовании в Российской Федерации» затронут участников перечневых интеллектуальных соревнований.

Право на зачисление без вступительных испытаний сохранят только победители таких олимпиад. Призёры смогут рассчитывать на 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету либо зачёт дополнительных вступительных испытаний.

Соответствие профиля олимпиады выбранной специальности университеты будут определять самостоятельно. Кроме того, учитываться будут достижения, полученные во время обучения в старших классах.

Новые правила распространятся на олимпиады начиная с 2026/27 учебного года. Обладатели дипломов предыдущих лет смогут воспользоваться льготами на прежних условиях в течение четырёх лет после года проведения соревнования.

При этом накануне в Минпросвещения подчеркнули, что изменения не затронут Всероссийскую олимпиаду школьников (ВсОШ). Право поступать без вступительных испытаний сохранится как у победителей, так и у призёров её заключительного этапа. В октябре Минобрнауки сократило перечень олимпиад, дающих преимущества при поступлении в университеты, с 83 до 60.