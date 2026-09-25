Как правильно проветривать квартиру осенью, чтобы не развести сырость и грибок — объясняет климатолог
Климатолог Карнаухов предостерёг от ночного проветривания комнат осенью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olezzo
Чтобы осенью не выстужать квартиру и одновременно снижать влажность, проветривать её лучше днём, а окна на ночь закрывать полностью. Даже небольшую щель оставлять не стоит: через неё в помещение может постоянно поступать холодный воздух, рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.
По его словам, особенно важно учитывать не только температуру за окном, но и влажность воздуха. Она зависит как от количества содержащейся в нём влаги, так и от температуры: чем холоднее воздух, тем меньше влаги он способен удерживать. Если при проветривании сильно охладить помещение, накопившаяся в нём влага, как объяснил специалист, может конденсироваться на обоях и потолке.
Карнаухов предупредил, что постоянная сырость создаёт подходящие условия для плесени. Особенно хорошо грибок чувствует себя на обоях при повышенной влажности. Плесень постоянно образует споры, которые человек может вдыхать, а для людей с ослабленным организмом такое соседство, по словам эксперта, способно представлять опасность для здоровья.
В тёплую осеннюю погоду специалист советует пользоваться моментом и активно проветривать жильё.
«Если вы видите, что осенью днём выглянуло солнышко, припекло и температура поднялась выше 20°C, то, пожалуйста, открывайте окна хоть настежь. Это будет полезно», — объяснил Карнаухов. Контролировать ситуацию удобнее с помощью гигрометра, особенно если вентиляция в доме работает плохо и влажность постепенно растёт.
Но ждать температуры выше +20 °C необязательно. Если за окном прохладно, но воздух сухой, он тоже поможет снизить влажность в комнате. После этого помещение можно снова прогреть, особенно если уже работает отопление.
Но всё равно желательно проветривать именно сухим воздухом. Лучше делать это днём: открывать окна, проветривать и снова закрывать.
При этом Карнаухов посоветовал не оставлять окна открытыми надолго и не устраивать сквозняки.
Ранее Life.ru рассказывал, где россияне чаще всего обнаруживают плесень в квартирах. Согласно опубликованному 17 сентября исследованию, с грибком в холодное время года сталкивались 24,5% опрошенных, а чаще всего его замечали в ванных комнатах, туалетах и возле окон.
Больше новостей об отоплении, вентиляции и других вопросах содержания жилья — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.