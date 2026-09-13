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Опубликовано 13 сентября, 09:26

«Как сало из кабана»: Экс-нардеп объяснил, как Киев шантажирует Евросоюз

Экс-нардеп Килинкаров: Киев хочет сократить соцрасходы из-за нехватки помощи ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Украинские власти могут столкнуться с нехваткой средств на социальные расходы, если объём внешней финансовой помощи окажется недостаточным. Министр финансов Украины Сергей Марченко допустил сокращение таких затрат и дополнительную денежную эмиссию, которая способна ускорить инфляцию. Об этом «Ридусу» рассказал бывший нардеп Рады Спиридон Килинкаров.

Поводом для обсуждения финансовых проблем стал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. По мнению Килинкарова, заявления Киева об угрозе сокращения выплат призваны подтолкнуть Евросоюз к выделению новых средств.

«Это шантаж европейцев. Из них хотят извлечь дополнительные финансовые ресурсы, как сало из кабана. Бюджет Украины расписан до конца 2026 года, в том числе с учётом выделявшегося Европой и покрывавшего все расходы в социальной сфере финансирования», — заявил Килинкаров.

Он считает, что обсуждаемые изменения связаны не только с наполнением бюджета, но и с попыткой бороться с коррупцией, в том числе в таможенной сфере. При этом дополнительная налоговая нагрузка должна увеличить доходы украинской казны.

По оценке экс-парламентария, первоначально стороны исходили из примерно равного распределения расходов: половину необходимых средств Киев обеспечивал самостоятельно, ещё половину предоставляли европейские партнёры. Теперь, по его словам, нагрузка на ЕС выросла.

Если Брюссель займёт более жёсткую позицию и сократит поддержку, Украина может прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны. Это, как отметил Килинкаров, способно привести к дальнейшему ускорению инфляции.

«Когда-то наступит момент, когда данная война станет для Европы слишком дорогой и обременительной. Однако пока нет оснований полагать, что она стала таковой», — пояснил он.

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Ранее Life.ru писал о признании в Верховной раде серьёзной нехватки средств даже на социальные выплаты. Глава финансового комитета парламента заявил, что Украине не хватает денег на завершение ряда социальных программ, а часть расходов власти вынуждены откладывать.

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