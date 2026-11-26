«Как тюрьма»: Блогер Артур Абый рассказал о жизни в психбольнице
Блогер Абый рассказал, как провёл почти два месяца в психбольнице
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artur_abyi_official
Российский блогер Артур Абый признался, что провёл 58 дней в психиатрической больнице Казани. Подробностями своего лечения стример поделился в подкасте «Тише».
По словам блогера, пребывание в медицинском учреждении напоминало ему тюремное заключение. Некоторые пациенты, ранее отбывавшие наказание, называли лечение «резиновым сроком», поскольку не знали точной даты выписки. Абый также рассказал, что ежедневно у него было шесть часов свободного времени.
При поступлении в больницу стримеру пришлось сдать личные вещи. Пользоваться мобильным телефоном и хранить при себе сигареты ему запрещалось. Чтобы получить возможность позвонить близким и покурить, блогер, по его словам, помогал сотрудникам учреждения, которые втайне разрешали ему это делать.
В течение почти двух месяцев Абый посещал сеансы парной и групповой терапии, а также принимал лекарственные препараты.
Ранее российский юморист Дмитрий Позов также рассказывал о лечении в психиатрической клинике. Артист обратился за помощью к специалистам на фоне депрессии, вызванной смертью отца и проблемами в семейной жизни.