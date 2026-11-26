Российский блогер Артур Абый признался, что провёл 58 дней в психиатрической больнице Казани. Подробностями своего лечения стример поделился в подкасте «Тише».

По словам блогера, пребывание в медицинском учреждении напоминало ему тюремное заключение. Некоторые пациенты, ранее отбывавшие наказание, называли лечение «резиновым сроком», поскольку не знали точной даты выписки. Абый также рассказал, что ежедневно у него было шесть часов свободного времени.

При поступлении в больницу стримеру пришлось сдать личные вещи. Пользоваться мобильным телефоном и хранить при себе сигареты ему запрещалось. Чтобы получить возможность позвонить близким и покурить, блогер, по его словам, помогал сотрудникам учреждения, которые втайне разрешали ему это делать.

В течение почти двух месяцев Абый посещал сеансы парной и групповой терапии, а также принимал лекарственные препараты.