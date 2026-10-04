«Как у американцев»: Гоблин Пучков раскрыл феномен популярности фильмов-сказок

Российские кинематографисты делают ставку на сказки, поскольку ориентируются на подростковую аудиторию, полагает блогер и переводчик Дмитрий Пучков.

По его словам, именно зрители в возрасте 13–17 лет составляют основную аудиторию кинотеатров. Пучков считает, что отечественная киноиндустрия наконец стала учитывать интересы этой публики при выборе сюжетов.

«Вот у американцев подростки от 13 до 17 лет — это 75% зрителей. У нас наконец-то дошло, для кого надо снимать. Поэтому сказки делают», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Ранее ИРИ представил исследование о том, как меняются зрительские привычки детей. Так, интерес к полнометражному кино и фэнтези появляется уже в семь–десять лет. В группе 11–14 лет фильмы смотрят 43% опрошенных, сериалы — 33%, а мультфильмы постепенно отходят на второй план.