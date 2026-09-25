От «Ландышей» до «СМЕРШа»: ИРИ раскрыл больше сотни премьер нового сезона

Институт развития интернета представил более 100 проектов нового сезона — от сериалов и анимации до документалистики, блогерских шоу и видеоигр. Премьеры запланированы на российских платформах и в соцсетях в течение ближайшего года. Презентация прошла 23 сентября в московском кинотеатре «Художественный», где генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер Елена Лапина также рассказали о том, как меняются зрительские привычки.

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Видео © Life.ru

По сравнению с сезоном 2024/2025 число релизов ИРИ выросло на 14%. На блогосферу приходится 55% проектов, на мультиформатный контент — 25%, на видео — 17%, ещё 3% составляют игры и программное обеспечение. По данным Mediascope, российские сериалы смотрели 83% устройств, на которых запускали сериальный контент на онлайн-платформах, при этом 11% также включали проекты ИРИ. Зарубежные сериалы в среднем за месяц смотрели 37% устройств. Время просмотра проектов ИРИ в нынешнем сезоне увеличилось на 12 минут против прибавки в пять минут годом ранее.

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

В десятку самых просматриваемых проектов сезона 2025/2026 вошли «Ландыши. Вторая весна», «Князь Андрей», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Константинополь», «Первая ракетка», «Центурия», «Любопытная Варвара. Второй сезон», «ПинКод 2.0», «Технолайк» и «Избранный».

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Одновременно на 44% выросло количество проектов с досматриваемостью выше 50%. Абсолютным лидером стала «Любопытная Варвара. Второй сезон» с показателем 127% — в ИРИ объясняют результат тем, что зрители возвращаются к уже просмотренным сериям. Планку выше 75% также преодолели «Дорогой Вилли» и «Сестра». В диапазоне от 50 до 75% оказались «Ландыши. Вторая весна», «На сопках Маньчжурии», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Первая ракетка», «Центурия», «Берлинская жара», «Царь ночи», «Дорогой Вилли. Настоящая история», «Князь Андрей», «Полная совместимость», «Жёсткий лёд», «Чудо», «СВОИ», «10 историй о любви и смерти», «Крутая перемена. Второй сезон», «Гордость», «В поисках Андрея Рублёва», «Время Счастливых», «Технолайк» и «Герои Арктики». Впервые среди лидеров появились и документальные сериалы.

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

«Один из самых важных показателей для нас сегодня — досматриваемость: она напрямую показывает, насколько проект действительно заинтересовал зрителя. По сравнению с сезоном 24/25, количество проектов, которые смотрят до конца, выросло на 44%», — рассказал Гореславский.

Что дети смотрят в разном возрасте

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Отдельный блок презентации посвятили детскому и подростковому контенту. С 2022 года при поддержке ИРИ вышел 331 такой проект, суммарно набравший 3,2 млрд просмотров. В 2025 году институт впервые провёл отдельный конкурс детского контента и поддержал 11 игровых проектов, 18 анимационных сериалов и шесть игр на общую сумму 5,2 млрд рублей. Их релизы намечены на 2027–2028 годы. В этом году открыт второй конкурс для аудитории до 14 лет, на этот раз с акцентом на соцсети и игры. Заявки принимаются до 7 октября включительно.

Совместное исследование ИРИ и Аналитического центра ВЦИОМ показало заметную разницу в медиапривычках детей разных возрастов. До шести лет выбор практически полностью контролируют родители, а 92% детей смотрят мультфильмы. В возрасте семи–десяти лет анимацию выбирают уже 77% опрошенных, появляется интерес к полнометражному кино, фэнтези, космосу и путешествиям во времени, а сериалы смотрят 19%. Одновременно дети начинают самостоятельно искать контент и интересоваться блогерами.

К 11–14 годам мультфильмы отходят на второй план: 43% смотрят фильмы, 33% — сериалы, растёт потребление коротких роликов и игр. Согласно приведённым данным, 75% подростков уже самостоятельно ищут контент, 77% смотрят видео каждый или почти каждый день, 55% играют, а 88% пользуются для этого собственным смартфоном. По мнению 72% опрошенных родителей, сильнее всего на выбор ребёнка влияет внешняя среда, ещё 58% указали на семью. Чем старше дети, тем большую роль играют сверстники, школа, блогеры и глобальные тренды.

От «Смешариков» до аниме и игр

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Для дошкольников готовятся «Азбука искусств со Смешариками», «Неболейка», «Рыбята», «Пугашки», «Лесовички», «Муся, Чук и Станислав», «Последний богатырь. Герои Белогорья» и «Белые сны 2». Для детей постарше продолжатся «ПинКод 2.0», «Супергерои.ру» и «Невский. Владычица Морская». Также заявлены кукольный «Большой Кукольный», аниме-сериал «Немирстиба», ИИ-мультфильм «Матрёшки», «Зверомикс», «Капибара Капи» и «Барабулька и её друзья».

В игровой линейке для юной аудитории появились «Первый закон Шурупчика», экранизация книг Дмитрия Емца «Большая семейка», фэнтези «Волк ловит яйца» и «Добродух и тайна Луки», детектив «М.О.Д.О.», образовательное путешествие по России «Меняй места!», школьная комедия «Одуванчик», сериал о старшеклассниках «Что не так с Севой?» и семейное ИИ-шоу «Эврика».

В числе детских игр — «Бодо против троллей» о борьбе с вирусами и интернет-троллями, квест «Сатурн: робот Федя» о восстановлении космической станции, «Простоквашино: приключения в деревне» с котом Матроскиным, интерактивная книга-мультфильм «Ёжик колючая спинка» и речевая игра «Три кота: минутка речи».

Пушкин, Лукьяненко и проекты про ИИ

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Подростковой и молодой аудитории предложат современную интерпретацию пушкинской «Капитанской дочки», фэнтези «Очарованные» о двух сёстрах в мире скрытого волшебства и фантастику «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко, где подростки оказываются внутри загадочной симуляции.

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Отдельной темой нового сезона стал искусственный интеллект. В мелодраме «Мой друг — ИИ» технология помогает неуверенному подростку добиться расположения девушки, в «Коде человеческом» нейросеть участвует в работе писателя над романом. В триллере «ЛИДА» Анна Чиповская сыграет ИИ-психотерапевта, в комедии «ИИнга» нейросеть заменяет неудачливого мэра, а в детективе «Красная Шамбала» искусственный интеллект участвует в создании целого мира.

От Минина и Пожарского до Балкан и Донбасса

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Историческая линейка включает драму «Ополченец» о создании народного ополчения Мининым и Пожарским в 1611 году, «Даниила Московского» о младшем сыне Александра Невского и становлении Москвы как центра Руси и «Голицына» о развитии российского виноделия Львом Голицыным.

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Также готовятся «Югославия» от создателей «ГДР» о Балканах второй половины 1990-х, детектив «Околоточный» о преступлениях в провинциальном городе конца XIX века, «Желтуга» о самопровозглашённой золотодобывающей республике, ретродетектив «Чужой город» о послевоенном Калининграде, историческая драма «Отряд 731» о разработке биологического оружия во время Второй мировой войны и «Держаться за землю» по роману Сергея Самсонова — о семье, чью жизнь меняют события на Донбассе в 2014 году.

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

В презентацию вошли и проекты, посвящённые специальной военной операции и её последствиям для людей. Среди них «Обратная сторона медали», выросшая из дневников добровольца Николая Сидорова, «Метафизика» по произведениям участников боевых действий, семейная история «Обратная перспектива» и «Обитель» о монахах, мирных жителях и российских военнослужащих в Никольском монастыре под Угледаром.

Действие уходит из Москвы

Целая группа новинок разворачивается за пределами столицы. В «Абхазских каникулах» встретятся русская и абхазская семьи, «Горнолыжка» расскажет о работе элитного горного курорта, а в трагикомедии «А-инвестор» московский предприниматель окажется в Абхазии. В «Почти семейном шоу» семьи разных национальностей будут соревноваться в реалити, «Потом порешаем» построен вокруг дорожного путешествия таксиста и обеспеченного клиента, а научно-фантастическая комедия «Горизонт событий» расскажет о физике, выбирающем между карьерой и отношениями. Последний проект создаётся в рамках Десятилетия науки и технологий.

Документалистика, блогеры и веб-сериалы

Документальная линейка тоже получилась широкой. «Каприн. Охота на смерть» расскажет об онкологе Андрее Каприне, «Мания преследования» — о сталкинге и способах защиты от него, «Абхазия: ешь, молись, дыши» покажет республику вне привычных туристических маршрутов. «Пока я помню» посвящён семьям, столкнувшимся с деменцией, «Мужик» — бойцам, награждённым орденом Мужества, «Код гениальности» — природе человеческой одарённости, «Кадр №1» — семьям в ожидании ребёнка, «Громко и вместе» — инди-музыке, «Игры 2» — российской игровой индустрии. В основу цикла «Дети Курской битвы» легли школьные сочинения о событиях лета 2024 года в Курской области.

Большая часть поддержанных ИРИ проектов приходится на блогосферу. Среди них вертикальный веб-сериал «Чат дома», техно-реалити «Воздушный патруль» с обучением блогеров управлению дронами, «Папа в декрете» с Янгером, «Братство скорости» о любителях гонок из Донецка и Горловки, фермерское реалити «СельХозРоман», «Добровольческий корпус», социальный эксперимент «Принц и нищий», докуреалити «Добрая воля», «Православные зумеры: домострой», второй сезон «Дороги домой» и продолжение «Монастыринга».

Веб-сериалы затронут цифровую безопасность, повседневность МФЦ, отношения и тему лёгких денег. В новом сезоне заявлены «На краю. 2 сезон», мокьюментари «Окно №6», драмеди «Счастье с неба» и «Темщики» — история о подростках, которые на собственном опыте сталкиваются с последствиями попыток быстро заработать.

Мультиформатная линейка объединит видео, соцсети, подкасты, инфографику, сайты и документальное кино. Здесь представлены «Дроноводы» об операторах беспилотных систем, «Поколение XXL» об отношениях подростков с едой и собственным телом, «Русская Атлантида» о восстановлении древнерусских храмов и монастырей и второй сезон «Тактической медицины» о военных медиках, добровольцах и эвакуационных группах.

Более 60 игр

ИРИ представил более 100 проектов и сообщил о росте релизов на 14%. Фото © Life.ru

Отдельное направление — видеоигры. При поддержке ИРИ реализуется более 60 игровых проектов, 34 из них уже вышли. Среди будущих новинок — «Дорога жизни» о водителях блокадного Ленинграда, научно-фантастический шутер «Квантовый контроль», гонки на тяжёлых грузовиках «Командиры бездорожья», экшен «Кындыкан», вдохновлённый культурой народов Севера, фантастическая RPG «Сатурн. Наследие», тактический стелс «Смерш. Охотник на волков» о советской контрразведке и стратегия «Мариуполь» из серии «Передний Край ZOV», действие которой связано с событиями февраля–мая 2022 года.

На презентацию также пришли представители крупнейших телеканалов, онлайн-кинотеатров и продюсерских компаний, актёры, режиссёры и блогеры. Среди гостей были Александр Жуков, Тимур Вайнштейн, Фёдор Бондарчук, Марианна Максимовская, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Анна Снаткина, Александр Устюгов, Юлия Барановская, Тутта Ларсен, Слава Копейкин и другие представители индустрии.

Ранее Life.ru рассказывал о начале съёмок третьего сезона «Ландышей» в Казани. Второй сезон проекта, который ИРИ назвал самым просматриваемым в своей линейке 2025/2026, вышел в феврале, а создатели уже работают над продолжением. Кроме того, Life.ru собрал главные российские сериальные премьеры осени 2026 года, среди которых есть и «Околоточный», представленный на презентации ИРИ.