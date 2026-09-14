Российский шутер «Квантовый контроль» впервые покажут на «ИГРОПРОМЕ»

Студия «ГетДевелопмент» готовит эксклюзивный показ научно-фантастического шутера «Квантовый контроль». Посетители «ИГРОПРОМА» смогут увидеть фрагмент демоверсии, а на главной сцене состоится премьера официального геймплейного трейлера.

С 18 по 20 сентября выставка-фестиваль пройдёт на площадке Московского кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий Москвы, а также в деловом пространстве Департамента информационных технологий столицы «МосХаб.Сколково» по адресу: Сколково, Большой бульвар, 40. События игры разворачиваются после появления фрагмента постапокалиптической альтернативной реальности. Аномальная зона постепенно разрастается и вытесняет часть привычного мира главного героя.

Защитить собственную реальность предстоит в пространстве, где физические законы работают нестабильно. Маршруты меняются прямо во время прохождения, укрытия могут исчезать в разгар перестрелки, а враги используют пространственные искажения против игрока.

Арсенал геймплея объединит стрельбу из различного огнестрельного оружия, тактическое применение спецсредств и взаимодействие с окружающей средой. Особую роль отведут квантовым способностям героя: с их помощью можно менять состояние объектов, воздействовать на противников и аномальные угрозы, а также резко менять своё положение на поле боя.

Дополнительным тактическим фактором станет погода. Её состояние будет зависеть от активности противников и появления объектов из альтернативной реальности. Посетителям «ИГРОПРОМА» предложат полноценную игровую миссию. Она позволит познакомиться с сюжетом, визуальным стилем, основными механиками и атмосферой будущего проекта.

В дальнейшем разработчики планируют превратить «Квантовый контроль» в сюжетную игру-сервис с регулярными сезонами и кооперативными заданиями. В перспективе проект должен получить асимметричные PvPvE-сценарии.

Развитие героя будет строиться вокруг навыков обращения с оружием, освоения квантовых технологий и совершенствования выбранного класса. Сюжетные кампании развернутся в заброшенных населённых пунктах, на промышленных и военных объектах.

Создание игры ведётся при поддержке АНО «Институт развития интернета». Бесплатная демоверсия должна выйти в 2026 году на VK Play и Steam, а полноценный релиз запланирован на 2029 год.

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