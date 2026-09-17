Как у Диснея: Три дикие собаки прошли рекордные 4 тысячи км в поисках семьи и дома

Три гиеновидные собаки преодолели более 4,1 тысячи километров за восемь месяцев, разыскивая новую территорию и потенциальных партнёров. За рекордным путешествием трёх братьев по Замбии наблюдали учёные. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology.

Молодые самцы покинули родную стаю в национальном парке Кафуэ летом 2025 года. Во время расселения им пришлось проходить через территории с высокой активностью человека, обходить крупные города, дороги и водохранилища, пока они не добрались до долины Луангва на востоке страны. К апрелю 2026 года самцы добрались до резервата Луано и там обосновались. Общая протяжённость их маршрута достигла 4126 километров. Это самое масштабное путешествие не только для гиеновидных собак, но и для любых наземных млекопитающих Африки, отметили учёные.

Исследователи одновременно следили за группой их сестёр. Спустя два месяца родственники неожиданно встретились в районе медного пояса Замбии, провели вместе около суток, а затем вновь разошлись. Две самки позднее погибли, предположительно попав в браконьерские силки.

Учёные считают маршрут братьев свидетельством того, что разрознённые природные территории Африки всё ещё связаны между собой. Однако дороги, ловушки, сокращение среды обитания и конфликты с человеком делают такие переходы всё опаснее.

Гиеновидная собака относится к исчезающим видам. По оценке исследователей, в природе осталось около 6,6 тысячи взрослых особей, поэтому сохранение коридоров между заповедными территориями имеет для них критическое значение.

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