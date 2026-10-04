Как выглядел YouTube до Google: каким был главный видеосайт мира в 2005 году Каким был YouTube до Google: первые страницы сайта, поиск видео, теги, друзья и интерфейс 2005–2006 годов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый YouTube едва ли можно узнать. Вместо бесконечной ленты рекомендаций, Shorts и профессиональных шоу пользователь видел довольно простой сайт Web 2.0 с маленькими превью, тегами, поиском и разделами для друзей.

Самые ранние архивные версии вообще содержали поля, похожие на анкету знакомств: пользователь мог указать свой пол и кого хотел найти. Поэтому раннюю концепцию YouTube часто описывают как попытку создать сервис видеознакомств. Уже через несколько месяцев от этой идеи практически ничего не осталось — площадка стала универсальным хостингом видео.

К середине 2005 года на главной странице появились избранные видео и теги. В официальном блоге YouTube того периода разработчики рассказывали о постоянной переделке главной страницы, подписках, «видеовходящих», тегах и новых инструментах навигации.

То, что сейчас делает рекомендательный алгоритм, тогда во многом выполняли простые списки: недавно добавленные ролики, популярные видео, категории и теги.

Особенно заметно другое отличие: YouTube был гораздо больше похож на социальную сеть. На сайте существовали друзья, личные сообщения, подписки и позднее видеоответы. Пользователь приходил не только «смотреть контент», но и общаться с другими людьми.

За этим примитивным по нынешним меркам интерфейсом уже скрывалось главное преимущество YouTube: видео было легко загрузить, посмотреть в браузере и встроить на другой сайт.

И именно эта простота позволила сервису вырасти настолько быстро, что уже осенью 2006 года Google согласился купить его за $1,65 млрд. Полную историю сделки Life.ru рассказывает в материале «Как Google купил YouTube и изменил интернет».

Авторы Александра Новоселова