Сын народного артиста России Владимира Симонова Василий трогательно почтил память отца в первую годовщину его смерти. Актёр опубликовал в социальных сетях архивные совместные фотографии и признался, как сильно ему не хватает родного человека.

«Год… Как же мне тебя не хватает. Как же без тебя не смешно. Прорвёмся, люблю тебя!» — написал Василий Симонов.

Публикация не оставила равнодушными и коллег покойного артиста. Марина Александрова вспомнила о совместной работе с Симоновым, оставив комментарий: «Не хватает «расколов» на площадке». Анна Цуканова-Котт коротко написала: «Скучаем», а Алёна Хмельницкая добавила: «Светлая память!».

Владимир Симонов ушёл из жизни 8 ноября 2025 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Последние недели актёр находился в больнице, где врачи пытались стабилизировать его состояние.

После смерти артиста осталось четверо детей. Старшая дочь Анастасия живёт в Дании, а сын Василий пошёл по стопам отца и служит в Театре имени Евгения Вахтангова. Ещё один сын, Владимир, родился в третьем браке Симонова, а младшую дочь артист воспитывал вместе с актрисой Яной Соболевской.

Владимир Александрович посвятил сцене несколько десятилетий. Он был одним из ведущих артистов Театра Вахтангова, играл в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня» и «Ромул Великий». Широкому зрителю Симонов также запомнился по многочисленным ролям в кино и телесериалах.

Ранее Life.ru рассказывал, как сын народного артиста РСФСР Юрия Каюрова исполнил последнее желание отца перед его смертью. По словам Леонида Каюрова, 99-летний актёр буквально «сгорел» за месяц и очень боялся умереть в больнице. Родные забрали его домой 5 ноября, а уже на следующий день артист скончался в собственной постели, как и хотел.