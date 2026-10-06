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Регион
Опубликовано 6 октября, 06:20

Какаду стали символами Олимпиады и Паралимпиады 2032 года в Брисбене

Обложка © X / IOC MEDIA

Обложка © X / IOC MEDIA

Международный олимпийский комитет представил официальные логотипы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в австралийском Брисбене.

Основой дизайна стали два вида какаду — птицы, обитающие в австралийском штате Квинсленд.

Розовый какаду стал символом Олимпийских игр, а белохохлый — Паралимпийских. Эмблемы представлены пресс-службой Международного олимпийского комитета.

Олимпиада в Брисбене (Австралия) состоится с 23 июля по 8 августа 2032 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Международная федерация хоккея на траве (FIH) сняла все ограничения на участие российских спортсменов и команд в своих международных соревнованиях. Россияне смогут выступать с национальным флагом, гимном и другой государственной символикой. Отметим, что хоккей на траве входит в олимпийскую программу.

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Артём Гапоненко
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