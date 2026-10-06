Какаду стали символами Олимпиады и Паралимпиады 2032 года в Брисбене

Международный олимпийский комитет представил официальные логотипы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в австралийском Брисбене.

Основой дизайна стали два вида какаду — птицы, обитающие в австралийском штате Квинсленд.

Розовый какаду стал символом Олимпийских игр, а белохохлый — Паралимпийских. Эмблемы представлены пресс-службой Международного олимпийского комитета.

Олимпиада в Брисбене (Австралия) состоится с 23 июля по 8 августа 2032 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.