Какаду стали символами Олимпиады и Паралимпиады 2032 года в Брисбене
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Международный олимпийский комитет представил официальные логотипы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в австралийском Брисбене.
Основой дизайна стали два вида какаду — птицы, обитающие в австралийском штате Квинсленд.
Розовый какаду стал символом Олимпийских игр, а белохохлый — Паралимпийских. Эмблемы представлены пресс-службой Международного олимпийского комитета.
Олимпиада в Брисбене (Австралия) состоится с 23 июля по 8 августа 2032 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Ранее Life.ru рассказывал, что Международная федерация хоккея на траве (FIH) сняла все ограничения на участие российских спортсменов и команд в своих международных соревнованиях. Россияне смогут выступать с национальным флагом, гимном и другой государственной символикой. Отметим, что хоккей на траве входит в олимпийскую программу.
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