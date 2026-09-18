Международная федерация хоккея на траве полностью вернула Россию на турниры

Международная федерация хоккея на траве (FIH) сняла все ограничения на участие российских спортсменов и команд в своих международных соревнованиях. Россияне смогут выступать с национальным флагом, гимном и другой государственной символикой. Решение подтвердили в Федерации хоккея на траве России.

Исполнительный совет FIH принял решение ещё 28 августа на заседании в бельгийском Лувен-ла-Нёв. Официальное письмо российская федерация получила 17 сентября. Ранее действовавшие рекомендации, ограничивавшие участие российских команд и спортсменов, больше применяться не будут.

Также снят запрет на проведение международных соревнований FIH на территории России. При этом практические вопросы использования национальной символики в отдельных случаях федерация намерена решать совместно с соответствующими национальными ассоциациями.

Для возвращающихся на международную арену российских спортсменов сохраняются антидопинговые требования. Порядок их применения FIH рассчитывает согласовать с Международным олимпийским комитетом и Международным агентством по тестированию.

Решение принято после изменения позиции МОК и восстановления статуса Олимпийского комитета России. Федерация хоккея на траве России отмечает, что FIH стала 21-й международной спортивной федерацией, полностью снявшей ограничения с российских атлетов.

Хоккей на траве входит в олимпийскую программу. Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, а международные турниры уже становятся частью отбора на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что российских студентов допустили к хоккею и кёрлингу на Универсиаде. Соревнования пройдут в Китае с 15 по 25 января 2027 года.