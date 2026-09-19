Какие слова в жалобе на магазин могут довести до суда: Юрист — о тонкой грани между мнением и клеветой

Многие покупатели боятся публиковать жалобы на плохой сервис, опасаясь обвинений в клевете. Однако грань между эмоциональным комментарием и юридически опасным заявлением часто оказывается тонкой. Юрист Марчел Кырлан объяснил РИАМО, в каких случаях пост может быть признан незаконной рекламой.

«Сам факт упоминания бренда, ссылки на магазин или фотографии товара ещё не превращает личный отзыв в рекламу. Оцениваться будет весь контекст публикации», — сказал эксперт.

При этом отсутствие оплаты за пост не является единственным критерием. Даже бесплатная публикация теоретически может быть признана рекламной, если фактически направлена на продвижение компании или товара. Отдельной оценки потребует ситуация, когда автор одновременно с критикой одного магазина активно продвигает конкурента, публикует ссылку для покупки, промокод или получает иную выгоду.

Что делать, если магазин прислал претензию?

Игнорировать документ формально возможно, если закон не предусматривает обязательного ответа, однако на практике разумнее проанализировать претензию и дать содержательный письменный ответ. Кырлан также советует сохранить доказательства: чек или договор, переписку с продавцом, фотографии товара, обращения в поддержку и ответы магазина. Стоит сохранить и первоначальную версию самого поста.

Если спор дойдёт до суда, значение будут иметь конкретные высказывания, которые компания считает недостоверными и порочащими её деловую репутацию. Важно различать утверждения о фактах и личные оценки. Фразы вроде «товар пришёл повреждённым», «магазин не вернул деньги в срок» или «на претензию не ответили» можно проверить, поэтому автор должен быть готов подтвердить их доказательствами.

Иначе обстоит дело с оценочными суждениями: «Мне не понравился сервис», «Считаю отношение к клиенту недопустимым» — их невозможно проверить на соответствие действительности. Однако без доказательств рискованно называть магазин мошенническим, заявлять о систематическом обмане покупателей или продаже подделок.

«Юридическая граница проходит не между положительным и отрицательным отзывом, а между добросовестным рассказом о подтверждаемом личном опыте и распространением недостоверных порочащих сведений», — заключил Кырлан.

Как отмечал Life.ru, в Госдуме уже обсуждают меры против потребительского экстремизма на маркетплейсах. Известно, что более 60% продавцов сталкивались с проблемами при возврате товаров после однократного использования.