Заключённый получил ещё 10 лет после комментариев о терактах на YouTube

Суд назначил новый срок заключённому, который публиковал на YouTube призывы к терактам и оправдывал такую деятельность. Комментарии он оставлял с мобильного телефона из колонии строгого режима в Рыбинске. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Фигурантом дела стал 25-летний уроженец Ярославской области Денис Попов. Он находился в ИК-2 и отбывал восемь лет за покушение на теракт и публичные призывы к экстремистской деятельности.

По данным суда, в колонии Попов пользовался мобильным телефоном и размещал комментарии на YouTube. В публикациях он призывал взрывать мосты и поджигать военкоматы, а также оправдывал террористическую деятельность.

Попов не признал вину по новому делу и заявил, что сотрудники колонии якобы сфабриковали материалы против него. При этом он подтвердил, что мобильный телефон, который нашли во время обыска в медсанчасти ИК-2, принадлежал ему.

С учётом предыдущего приговора суд назначил Попову 10 лет лишения свободы. Кроме того, ему запретили администрировать сайты в интернете в течение пяти лет.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Донецке мужчину по делу о публичных призывах к экстремизму в Telegram. По данным управления ФСБ России по ДНР, он неоднократно публиковал сообщения с призывами к насилию в отношении людей определённой национальности. Правоохранители установили автора публикаций и задержали его. Следствие квалифицировало действия мужчины по части 2 статьи 280 УК России, расследование уголовного дела продолжается.