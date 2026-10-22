«Какой актёр!»: В Сети не верят в искренность Зеленского после слёзного интервью

В социальных сетях раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после распространения фрагмента эмоционального интервью. На записи печально известный комик рассказывает о переживаниях. Пользователи обвиняют его в неискренности и вспоминают актёрское прошлое.

«Какой актёр! Профессионально играет», — написал один из комментаторов, усомнившись в искренности украинского лидера.

Другие пользователи обратили внимание на радостные зарубежные поездки Зеленского, противопоставив их его рассказам о тяжёлых переживаниях. В комментариях также появились предположения, что подобные выступления могут быть рассчитаны на избирателей в случае проведения президентских выборов на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский допустил своё участие в президентских выборах на Украине, если голосование состоится до завершения боевых действий. В интервью NBC он объяснил это ответственностью перед страной. При этом дата выборов до сих пор не назначена. Ранее Зеленский настаивал на 60-дневном перемирии для организации голосования, объясняя такое условие необходимостью обеспечить безопасность избирателей.