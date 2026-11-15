Канцлер Германии Фридрих Мерц вводит граждан страны в заблуждение, представляя участие Берлина в переговорах по Украине как дипломатический успех. Такую оценку высказал заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер в публикации в соцсети X.

Фронмайер считает, что за заявлениями канцлера о дипломатическом участии скрывается намерение продолжать финансовую поддержку Киева.

«Какой же это позор! Фридрих Мерц сейчас с гордостью заявляет, что Германия добилась места за столом переговоров по Украине! Но о чём он умалчивает? По сути, речь идёт лишь о месте за столом, где обсуждается дальнейшее финансирование этого конфликта», — написал немецкий парламентарий.

Он также обратил внимание на положение немецких граждан: пока население страны сталкивается с ухудшением материального благосостояния, правительство, по его оценке, направляет деньги налогоплательщиков на финансирование чужого конфликта.