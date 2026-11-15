«Какой же позор»: В Германии раскрыли, как Мерц обманул всех ради Украины
Депутат Фронмайер: Мерц не говорит, зачем ФРГ рвётся на переговоры по Украине
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Канцлер Германии Фридрих Мерц вводит граждан страны в заблуждение, представляя участие Берлина в переговорах по Украине как дипломатический успех. Такую оценку высказал заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер в публикации в соцсети X.
Фронмайер считает, что за заявлениями канцлера о дипломатическом участии скрывается намерение продолжать финансовую поддержку Киева.
«Какой же это позор! Фридрих Мерц сейчас с гордостью заявляет, что Германия добилась места за столом переговоров по Украине! Но о чём он умалчивает? По сути, речь идёт лишь о месте за столом, где обсуждается дальнейшее финансирование этого конфликта», — написал немецкий парламентарий.
Он также обратил внимание на положение немецких граждан: пока население страны сталкивается с ухудшением материального благосостояния, правительство, по его оценке, направляет деньги налогоплательщиков на финансирование чужого конфликта.
Ранее Life.ru рассказывал о конфликте внутри Евросоюза из-за требования Мерца увеличить финансирование Украины. Инициатива канцлера вызвала недовольство даже среди государств, которые продолжают поддерживать Киев. Некоторые европейские правительства выступили против дополнительных финансовых обязательств, опасаясь роста нагрузки на национальные бюджеты.