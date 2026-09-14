Калининградец заплатит 20 тысяч рублей мальчику, которого поставил на колени

Суд обязал жителя Нестеровского района Калининградской области выплатить 20 тысяч рублей за моральный вред мальчику, которого он заставил извиняться на коленях. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошёл 30 марта в посёлке Ясная Поляна. После словесной перепалки мужчина заставил несовершеннолетнего встать на колени и просить прощения на проезжей части возле детской площадки.

Суд установил, что произошедшее вызвало у ребёнка страх, тревогу и чувство унижения. При определении размера компенсации учитывались характер действий мужчины, степень нравственных страданий мальчика и обстоятельства конфликта.

В итоге с ответчика в пользу законного представителя несовершеннолетнего взыскали 20 тысяч рублей. Суд сослался в том числе на статью 1064 ГК РФ, предусматривающую обязанность возместить причинённый гражданину вред.

Ранее полтора миллиона рублей получил бывший заместитель технического директора одной из петербургских компаний — после того, как суд признал его увольнение незаконным. Деньги перечислили только после того, как приставы запретили регистрационные действия на автомобили фирмы.