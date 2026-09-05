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Опубликовано 5 сентября, 04:23

Калинская впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США

Анна Калинская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakalinskaya78

Анна Калинская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakalinskaya78

Россиянка Анна Калинская пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США, одержав победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче третьего круга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу 21-й ракетки турнира.

Для Калинской этот результат стал лучшим в карьере на кортах Нью-Йорка — ранее она никогда не проходила дальше третьего раунда US Open. Свитолина, посеянная под девятым номером, не смогла навязать борьбу в решающей партии, несмотря на выигранный второй сет.

В четвёртом круге соперницей россиянки станет американка Эмма Наварро, занимающая 26-ю строчку в посеве турнира. Матч состоится в ближайшие дни.

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Выйти в четвёртый круг US Open не получилось у Дианы Шнайдер. После неудачного первого сета Шнайдер сумела переломить ход борьбы и забрала вторую партию на тай-брейке, однако в решающем сете соперница вновь оказалась сильнее.

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Юния Ларсон
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