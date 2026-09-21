Калинский побеждает на выборах в Госдуму в Пермском крае

Кандидат от «Единой России» Олег Калинский лидирует на выборах в Госдуму по Кудымкарскому одномандатному округу № 80 в Пермском крае. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Калинский набирает 43,82% голосов. Вторым идёт кандидат от ЛДПР Олег Постников с 10,99%, третьим — представитель КПРФ Антон Тютюнников, получивший 10,36%.

Ранее Ирина Куксенкова от ЕР одержала победу на выборах в Госдуму в Макеевском одномандатном округе № 13 в ДНР. За неё проголосовали 69,53% избирателей. Кандидат от КПРФ Борис Литвинов набрал 10,35% голосов, а Оксана Сигидина от «Справедливой России» — 10,05%.