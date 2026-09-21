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Опубликовано 21 сентября, 04:56

Калинский побеждает на выборах в Госдуму в Пермском крае

Обложка © VK / Олег Калинский

Обложка © VK / Олег Калинский

Кандидат от «Единой России» Олег Калинский лидирует на выборах в Госдуму по Кудымкарскому одномандатному округу № 80 в Пермском крае. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Калинский набирает 43,82% голосов. Вторым идёт кандидат от ЛДПР Олег Постников с 10,99%, третьим — представитель КПРФ Антон Тютюнников, получивший 10,36%.

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Ранее Ирина Куксенкова от ЕР одержала победу на выборах в Госдуму в Макеевском одномандатном округе № 13 в ДНР. За неё проголосовали 69,53% избирателей. Кандидат от КПРФ Борис Литвинов набрал 10,35% голосов, а Оксана Сигидина от «Справедливой России» — 10,05%.

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