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Опубликовано 16 сентября, 14:36

Посол призвал Каллас оставить «влажные мечтания» о разговоре с Путиным

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance, © Life.ru

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance, © Life.ru

Дипломат Константин Долгов резко отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила, что ответила бы на гипотетический звонок президента РФ Владимира Путина. По его мнению, такие фантазии неуместны.

«Я думаю, что свои влажные мечтания Каллас может оставить. Она же девушка семейная. Пусть они с мужем мечтают друг о друге», — сказал посол в беседе с «Газетой.ru».

Он также задался вопросом, кто она такая, чтобы с ней разговаривал российский президент. Долгов подчеркнул: Москва готова к равноправному диалогу с Евросоюзом по урегулированию украинского конфликта, но не с Каллас лично.

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Ранее Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок Владимира Путина или Сергея Лаврова. Она напомнила, что уже доносила позицию ЕС до российского министра на международных встречах.

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Дарья Нарыкова
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