Военно-морские силы Евросоюза провели досмотр танкера MV MIDAG в Средиземном море. Судно связывают с «теневым флотом» РФ. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

По её словам, проверка проходила в рамках операции ЕС IRINI. Представительница Брюсселя утверждает, что танкер использовал поддельный флаг.

«В ходе досмотра, проведённого в соответствии со ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву, было установлено, что судно MV MIDAG шло под ложным флагом», — написала Каллас.

Операция IRINI действует с 2020 года в центральной части Средиземного моря. В её задачи входят контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, противодействие нелегальному вывозу нефти и борьба с торговлей людьми. В марте 2025 года Евросоюз продлил мандат миссии до 31 марта 2027-го.

Каллас также напомнила, что 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС намерены рассмотреть очередной пакет антироссийских ограничений. Под санкции, по её словам, могут попасть банки и организации, которые Брюссель считает причастными к поддержке деятельности теневого флота.