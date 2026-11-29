Каллас хотела получить данные российских военных, а хакеры добрались до её ведомства
Mash: Российские хакеры получили данные более 1500 дипломатов ЕС
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские хакеры получили персональные данные более полутора тысяч сотрудников Европейской службы внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас. Поводом для кибератаки стали заявления главы евродипломатии о получении сведений о российских военнослужащих, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, за атакой стоят хакерские группировки PalachPro и Desinformador Ruso. Операция заняла восемь дней. Получить доступ к рабочему компьютеру одного из европейских дипломатов якобы удалось с помощью вымышленного аккаунта девушки с Украины. В распоряжении хакеров оказались паспортные и контактные данные сотрудников европейского ведомства, а также сведения об их семьях.
Напомним, 16 ноября Каллас допустила возможность получения данных российских участников СВО для введения визовых ограничений. На пресс-конференции в Брюсселе она заявила, что в эпоху цифровых технологий раздобыть такую информацию не составит большого труда. Глава евродипломатии также упомянула возможности европейских разведслужб.
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