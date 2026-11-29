Российские хакеры получили персональные данные более полутора тысяч сотрудников Европейской службы внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас. Поводом для кибератаки стали заявления главы евродипломатии о получении сведений о российских военнослужащих, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, за атакой стоят хакерские группировки PalachPro и Desinformador Ruso. Операция заняла восемь дней. Получить доступ к рабочему компьютеру одного из европейских дипломатов якобы удалось с помощью вымышленного аккаунта девушки с Украины. В распоряжении хакеров оказались паспортные и контактные данные сотрудников европейского ведомства, а также сведения об их семьях.

Напомним, 16 ноября Каллас допустила возможность получения данных российских участников СВО для введения визовых ограничений. На пресс-конференции в Брюсселе она заявила, что в эпоху цифровых технологий раздобыть такую информацию не составит большого труда. Глава евродипломатии также упомянула возможности европейских разведслужб.