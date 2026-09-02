Каллас поддержала мораторий на атаки в Чёрном море

Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала идею введения моратория на атаки в Чёрном море. Об этом она заявила по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в ирландском Уиклоу.

Одной из причин Каллас назвала необходимость сохранить морские маршруты для украинского аграрного экспорта. По её словам, альтернативные пути не способны полностью заменить перевозки по морю.

«Я поддерживаю инициативы по введению моратория на атаки в Чёрном море», — заявила глава европейской дипломатии.

Каллас также предупредила, что удары по судам, перевозящим зерно, могут повлиять на мировую продовольственную безопасность. Евросоюз сейчас помогает Украине отправлять сельхозпродукцию альтернативными маршрутами и рассматривает возможность поддержки дополнительных хранилищ внутри страны. При этом в Брюсселе признают, что объёмы перевозок по суше не сопоставимы с возможностями черноморских портов.

Безопасность гражданского судоходства в Чёрном море в последние недели заметно ухудшилась. 28 августа Life.ru сообщал, что беспилотник атаковал судно L Kocatepe, направлявшееся на помощь повреждённому сухогрузу Bordo Mavi. После удара судно было вынуждено вернуться в турецкий Самсун.