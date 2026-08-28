БПЛА атаковал судно, направлявшееся к сухогрузу в Чёрном море

Судно L Kocatepe подверглось атаке беспилотника в Чёрном море. Оно направлялось к сухогрузу Bordo Mavi для оказания помощи, сообщает CNN Türk.

Bordo Mavi вышло из турецкого Самсуна и ранее само стало целью атаки дрона в Чёрном море. После этого L Kocatepe отправили в район происшествия. Однако судно также попало под удар. После атаки оно развернулось и вернулось в Самсун, где зашло в городской порт. Телеканал отмечает, что L Kocatepe получило повреждения.

Накануне Life.ru писал об атаке на турецкий танкер STAR II: удар дрона полностью вывел из строя ходовой мостик судна, погибших и пострадавших не было. Неделей ранее беспилотники атаковали сухогруз Volgo Balt 226, шедший в Турцию, однако судно продолжило путь в Трабзон.