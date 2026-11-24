В Москве мужчину приговорили к 120 часам обязательных работ за погромы в подъездах двух жилых домов. Кроме того, ему придётся возместить ущерб на сумму более 145 тысяч рублей, сообщает сайт MK.ru.

Первый случай произошёл ночью на Стартовой улице. Нетрезвый мужчина снял со стены калорифер и принялся разбивать им стеклопакеты в подъезде. Он прошёлся по пяти этажам — с девятого по пятый, оставив после себя разбитые окна.

Через две недели дебошир вновь взялся за старое, но уже в соседнем доме. На этот раз он повредил остекление на двух этажах. После второго погрома полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность нарушителя.

Дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 327 Лосиноостровского района. Мужчину признали виновным в вандализме и назначили обязательные работы. Помимо наказания, ему предстоит компенсировать управляющей компании стоимость повреждённого имущества.