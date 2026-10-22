Калужскую экс-журналистку осудили на 6,5 года за призывы к ударам по Москве

Бывшую сотрудницу российских СМИ, призывавшую к ударам по Москве и оправдывавшую теракты, приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калужской области, такое решение вынес 1-й Западный окружной военный суд.

«По результатам рассмотрения уголовного дела 1-м Западным окружным военным судом фигурантка осуждена по трём эпизодам по ч. 2 ст. 205.2 УК России, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, женщина размещала в открытом доступе сообщения с призывами к террористической деятельности. Кроме того, ей вменили публичное оправдание терактов, совершённых на территории России. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления ФСБ.

Журналистку задержали ещё в апреле 2026 года. Тогда сообщалось, что она публиковала в интернете призывы наносить удары по российской столице. После задержания женщину заключили под стражу, а материалы её публикаций легли в основу уголовного дела.